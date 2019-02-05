Son Dakika Haberleri: Aşırı Sağcı Gruptan Irkçılık Karşıtı Kuruluşa "Hakaret" Davası

Aşırı Sağcı Gruptan Irkçılık Karşıtı Kuruluşa "Hakaret" Davası

19 dakika önce

ABD'de aşırı sağcı örgüt "Proud Boys" (Gururlu Erkekler), kendilerini "nefret grupları" listesine alan ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşu Güney Yoksulluk Hukuk Merkezine (SPLC) hakaret davası açtı.

Aşırı Sağcı Gruptan Irkçılık Karşıtı Kuruluşa
ABD'de aşırı sağcı örgüt "Proud Boys" (Gururlu Erkekler), kendilerini "nefret grupları" listesine alan ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşu Güney Yoksulluk Hukuk Merkezine (SPLC) hakaret davası açtı.

SPLC'nin Alabama eyaletine bağlı Montgomery kentindeki merkezi önünde basına açıklama yapan "Proud Boys" kurucusu ve lideri Gavin McInnes, örgütünün sosyal medya hesaplarının kapatılmasına yol açan "nefret grubu" tanımlaması nedeniyle kuruluşu dava edeceklerini bildirdi.

McInnes, "Her grubu 'Bunlar zaten Nazi' diye yaftalayarak insanların hayatını mahvediyorlar. Burası bir ifade özgürlüğü ülkesi ama bu bir ifade özgürlüğü kuruluşu değil." dedi.

SPLC Başkanı Richard Cohen ise McInnes'ın suçlamalarına verdiği yazılı yanıtta, açılan davanın anlamsız olduğunu belirterek, "Gavin McInnes, geçmişte Müslümanlar, kadınlar ve transseksüel bireyler hakkında aşağılayıcı açıklamalar yaptığı bilinen biri. SPLC'nin kendisine yönelik tavrından memnun olmaması, bizim nefret ve aşırıcılığı teşhir etme görevimizi yerine getirdiğimizi kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Alabama merkezli SPLC, 1971'den bu yana başta Ku Klux Klan örgüt olmak üzere, ırkçı ve aşırılıkçı gruplarla mücadele yönünde yasal faaliyetler yürütüyor.

McInnes'in 2016 yılında kurduğu "Proud Boys" mensupları ise kedilerini "Batı şovenisti" olarak tanımlıyor.

Facebook ve Instagram kasım ayında yaptıkları ortak açıklamada, nefret gruplarıyla mücadele politikası kapsamında "Proud Boys" ve McInnes'in hesaplarının kapatıldığını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:57 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Ebru Gündeş İkinci Bebeğini Amerika'da Eşinin Yanında Dünyaya Getirecek Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek

İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:16:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşırı Sağcı Gruptan Irkçılık Karşıtı Kuruluşa "Hakaret" Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]