Aşırı Sağcı Gruptan Irkçılık Karşıtı Kuruluşa "Hakaret" Davası

ABD
'de aşırı sağcı örgüt "Proud Boys" (Gururlu Erkekler), kendilerini "nefret grupları" listesine alan ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşu Güney
Yoksulluk Hukuk Merkezine (SPLC) hakaret davası açtı.
SPLC'nin Alabama eyaletine bağlı Montgomery kentindeki merkezi önünde basına açıklama yapan "Proud Boys" kurucusu ve lideri Gavin McInnes, örgütünün sosyal medya hesaplarının kapatılmasına yol açan "nefret grubu" tanımlaması nedeniyle kuruluşu dava edeceklerini bildirdi.
McInnes, "Her grubu 'Bunlar zaten Nazi' diye yaftalayarak insanların hayatını mahvediyorlar. Burası bir ifade özgürlüğü ülkesi ama bu bir ifade özgürlüğü kuruluşu değil." dedi.
SPLC Başkanı Richard Cohen
ise McInnes'ın suçlamalarına verdiği yazılı yanıtta, açılan davanın anlamsız olduğunu belirterek, "Gavin McInnes, geçmişte Müslümanlar, kadınlar ve transseksüel bireyler hakkında aşağılayıcı açıklamalar yaptığı bilinen biri. SPLC'nin kendisine yönelik tavrından memnun olmaması, bizim nefret ve aşırıcılığı teşhir etme görevimizi yerine getirdiğimizi kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.
Alabama merkezli SPLC, 1971'den bu yana başta Ku Klux Klan örgüt olmak üzere, ırkçı ve aşırılıkçı gruplarla mücadele yönünde yasal faaliyetler yürütüyor.
McInnes'in 2016 yılında kurduğu "Proud Boys" mensupları ise kedilerini "Batı şovenisti" olarak tanımlıyor. Facebook
ve Instagram
kasım ayında yaptıkları ortak açıklamada, nefret gruplarıyla mücadele politikası kapsamında "Proud Boys" ve McInnes'in hesaplarının kapatıldığını açıklamıştı.