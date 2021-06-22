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Aşırı sağcı İsrailli parti lideri Betzalel Smotrich, Şeyh Cerrah'a baskın düzenledi - Son Dakika

Aşırı sağcı İsrailli parti lideri Betzalel Smotrich, Şeyh Cerrah'a baskın düzenledi

22.06.2021 15:22
Aşırı sağcı İsrailli parti lideri Betzalel Smotrich, Şeyh Cerrah'a baskın düzenledi, System.String[]

İsrail'deki aşırı sağcı Dindar Siyonist Parti'nin lideri Betzalel Smotrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenledi.

İsrail'deki aşırı sağcı Dindar Siyonist Parti'nin lideri Betzalel Smotrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Smotrich, beraberindeki fanatik Yahudilerle beraber tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli Nebil El-Kurd'un evine girmeye çalıştı.

İsrail polisinin de izin vermediği aşırı sağcı Milletvekili Smotrich'e Filistinliler karşılık vererek eve girişine engel oldu.

Filistinliler Smotrich'in bu baskınını provokatif eylem olarak değerlendirdi.

İsrail polisinin koruma sağladığı Smotrich ayrıca, mahalledeki Yahudi yerleşimcilerin evlerine ziyaretlerde bulundu.

Dün akşam saatlerinde Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıkmış, İsrail polisinin Filistinlilere ses bombası ve biber gazıyla müdahalesi sonucu 7 kişi yaralanmıştı.

Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.

İsrail mahkemeleri, Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.

Doğu Kudüs, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşırı sağcı İsrailli parti lideri Betzalel Smotrich, Şeyh Cerrah'a baskın düzenledi - Son Dakika


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