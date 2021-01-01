Aşırı sağcı İsrailliler, Filistinlilerin bulunduğu araca saldırdı - Son Dakika

Aşırı sağcı İsrailliler, Batı Kudüs'te bir Filistinliye ait araca taş, cop ve kesici aletlerle saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam Batı Kudüs'te İsrail polisini protesto için toplanan bir grup aşırı sağcı Yahudi, araçla bölgeden geçen Filistinlilere saldırdı.

Aşırı sağcı İsraillilerden oluşan grup, içinde iki Filistinlinin bulunduğu araca taş, cop ve kesici aletlerle saldırdı. Saldırganlar, aracın kapısını açıp içindekileri darp etmeye çalışırken, yolculardan biri karşı koyarak araçtan indi.

Saldırganlara bağırarak tepki gösteren Filistinli, daha sonra diğerinin aracı sürüp kendisini çağırması üzerine araca bindi ve bölgeden uzaklaştılar.

İsrail medyasında, dün akşam yaşanan saldırının görüntüleri yer alırken, saldırıya uğrayan Filistinlilerin kimliği henüz öğrenilemedi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam radikallerin Batı Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde protesto düzenlediğini, yaşanan arbede ve şiddet olaylarına karşı polisin harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, protestocuların, polise ve bölgede bulunan toplu taşıma ve özel araçlara saldırdığı, araçlarda ve altyapıda hasara neden oldukları ifade edildi.

Ayrıca göstericilerin, çeşitli bölgelerde yolları kapattığı, çöp konteynırlarını ateş verdiği, motosiklet kullanan bir polisin de taşla elinden yaralanmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, şiddet olaylarına karışan 20 eylemcinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Aşırı sağcı İsrailliler, geçen hafta, Batı Şeria'da İsrail polisinin kovalamacası sırasında bir yerleşimcinin hayatını kaybetmesini protesto için çeşitli bölgelerde gösteriler düzenliyor.