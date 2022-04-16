Aşırı sağcı Le Pen'den Senegal'e BMGK daimi üyeliği için destek Açıklaması - Son Dakika
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Aşırı sağcı Le Pen'den Senegal'e BMGK daimi üyeliği için destek Açıklaması

16.04.2022 04:33
Aşırı sağcı Le Pen'den Senegal'e BMGK daimi üyeliği için destek Açıklaması

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçilirse Senegal'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) daimi üyesi olması için çabalayacağını belirtti.

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçilirse Senegal'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) daimi üyesi olması için çabalayacağını belirtti.

Senegal basınında yer alan haberlere göre, Le Pen, yaptığı bir açıklamada Senegal'i öven ifadeler kullandı.

Fransa'nın yeniden "sessiz ülkelerin savunucusu" ve "uluslararası diyaloğun mimarı" olması gerektiğinin altını çizen Le Pen, seçilmesi halinde Hindistan ve bir Afrika ülkesinin BMGK'ye daimi üye olmasını önereceğini kaydetti.

Le Pen, bu Afrika ülkesinin Senegal olacağını belirterek, "Açık konuşmak gerekirse eğer seçilirsem, Afrika'nın saygın ve bilge ülkesi Senegal'e BMGK daimi üyeliği verilmesi için uğraşacağım." ifadesini kullandı.

Göçmen ve yabancı karşıtı fikirleriyle bilinen Le Pen'in Senegal hakkındaki bu ifadeleri şaşkınlık yarattı.

Le Pen, Fransa'da 24 Nisan'da düzenlenecek Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı yarışacak.

Afrika'nın BMGK'de daimi üyelik talebi

BM Genel Kurulu'nda yüzde 28 ile en çok temsil edilen grup Afrika ülkeleri olsa da BMGK'de çoğu kendilerini ilgilendiren konuların hiçbirinde daimi üye olmadıkları için söz hakları bulunmuyor.

Sadece Afrika ülkeleri değil, Asya ve Latin Amerika ülkeleri de daimi üye olmak istediklerini dile getirseler de BMGK'de veto yetkisi bulunan 5 daimi üye ABD, Çin, Rusya, Fransa ve Birleşik Krallık bu taleplere sıcak bakmıyor.

Özellikle Afrikalı liderler, BMGK'de alınan kararların yüzde 70'inin Afrika'yı ilgilendirmesine rağmen konseyde hiçbir Afrika ülkesinin söz hakkı bulunmamasını zaman zaman eleştiriyor.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Senegal, Afrika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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