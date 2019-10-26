Son Dakika Haberleri: Aşırı sağcı milletvekili için özel kapı açılacak: Vekiller ayağa kalkmak istemedi
Son Dakika Dünya Aşırı sağcı milletvekili için özel kapı açılacak: Vekiller ayağa kalkmak istemedi

Aşırı sağcı milletvekili için özel kapı açılacak: Vekiller ayağa kalkmak istemedi

41 dakika önce

Portekiz parlamentosunda, aşırı sağcı milletvekilinin geçmesi için ayağa kalkmak zorunda olan siyasetçilerin rahatsız olması nedeniyle söz konusu vekile özel kapı yapılacak.

Aşırı sağcı milletvekili için özel kapı açılacak: Vekiller ayağa kalkmak istemedi, System.String[]

Portekiz parlamentosunda aşırı sağcı milletvekilinin geçebilmesi için ayağa kalkmak zorunda olan siyasetçiler, rahatsız oldukları gerekçesiyle bu kişiye özel kapı açılmasını istedi.


Aşırı sağcı milletvekili Andre Ventura'nın koltuğundan çıkarken ayağa kalkmak zorunda kalan siyasetçiler rahatsız olduklarını belirterek popülist siyasetçiye özel kapı yapılmasını istedi.

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Milletvekili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:29 
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