İsrail'de aşırı sağ partiler, Netanyahu'nun çağrısıyla "ortak liste" kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de aşırı sağ partiler, Netanyahu'nun çağrısıyla "ortak liste" kararı aldı

26.08.2022 19:54
İsrail'de aşırı sağ partiler, Netanyahu'nun çağrısıyla "ortak liste" kararı aldı

Aşırı sağcı Otzma Yahudit Partisi Başkanı Itamar Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Lideri Daniel Smotrich, ana muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun girişimi üzerine seçime ortak listeyle girme kararı aldı.

Aşırı sağcı Otzma Yahudit Partisi Başkanı Itamar Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Lideri Daniel Smotrich, ana muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun girişimi üzerine seçime ortak listeyle girme kararı aldı.

Ben-Gvir ve Smotrich, bugün Likud Partisi Başkanı Binyamin Netanyahu'nun evinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki partiden yapılan ortak yazılı açıklamada, 25. İsrail Meclisi için yapılacak seçimlere ortak listeden girme kararı alındığı duyuruldu.

İki partinin birleşmesinin, seçimlerin sonunda Netanyahu liderliğindeki sağ ve dini bloğun "zaferine" katkı sağlayacağı aktarıldı.

İki parti daha önceki seçimlere bir arada girmişti ancak Ben-Gvir ve Smotrich arasında aday listesinde eşit paylaşım tartışması nedeniyle yakın zamanda seçim yarışına ayrı girme kararı aldıkları açıklanmıştı.

Binyamin Netanyahu, iki lidere seslenerek sağda safları birleştirme ve "risk almama" çağrısı yapmıştı.

Özellikle Ben-Gvir ile Smotrich, İsrail içinde Filistinlilere yönelik ayrımcı söylemlerinin yanı sıra kutuplaştırıcı aşırı sağ görüşleriyle de sıkça eleştiriliyor.

İsrail, 1 Kasım'da son dört yıl içinde beşinci genel seçim için sandık başına gidecek.

YORUMLAR
500
İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak İsrail'den ABD'ye nükleer anlaşma sağlansa bile 'İran'a saldırı' seçeneğini koruma çağrısı İsrail'den ABD'ye nükleer anlaşma sağlansa bile 'İran'a saldırı' seçeneğini koruma çağrısı
Kaynak: AA

İsrail Meclisi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de aşırı sağ partiler, Netanyahu'nun çağrısıyla 'ortak liste' kararı aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:55 Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 19:56:26. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de aşırı sağ partiler, Netanyahu'nun çağrısıyla "ortak liste" kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement