Aşırı sağcı Proud Boys grubunu kınamaması tepki alan Trump: Kim olduklarını bilmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili Başkan Adayı Joe Biden ile yaptığı televizyon tartışmasında, aşırı sağcı bir grubu kınamamasının büyük tepki alması üzerine, Proud Boys (Gururlu Çocuklar) adlı gruba geri durmaları ve polisin işini yapmasına izin vermeleri çağrısında bulundu.

Trump, televizyon tartışmasında gruba "Geri durun ve hazır bekleyin" diye seslenmesinden bir gün sonra, "Proud Boys kim bilmiyorum" dedi.

Proud Boys üyeleri ise, Trump'ın tartışmadaki sözlerinin "tarihi" olduğunu onay anlamına geldiğini söyledi.

ABD medyası, karşılıklı suçlamalar, hakaretler ve atışmayla geçen televizyon tartışmasını "kaotik, çirkin ve berbat" diye tanımladı.

Televizyon tartışmalarını düzenleyen komisyon, "düzeni sağlamak" için yeni önlemler alacağını söyledi. Trump ise, yeni bir moderatör ve daha akıllı bir Demokrat Partili aday gerektiğini belirtti.

Trump, tartışmada Proud Boys hakkında ne dedi?

Moderatör Chris Wallace Trump'a beyazların üstünlüğünü savunanları kınayıp kınamayacağını ve protestlordan geri durma çağrısı yapıp yapmayacağını sordu.

Trump ise "Tabii, bunu yapmak istiyorum...ama her şeyin sağ kanattan değil, sol kanattan geldiğini görüyorum"dedi.

Trump, kimi kınamasının istendiğini sorunca da Biden iki kez "Proud Boys" diye seslendi.

Trump da "Proud Boys - geri durun ve hazır bekleyin. Ama size şunu söyleyeyim, birilerinin antifa ve sol konusunda bir şeyler yapması gerekiyor çünkü bu bir sağ kanat sorunu değil" dedi.

2016'da kurulan Proud Boys, aşırı sağcı, göçmen karşıtı ve tamamen erkeklerden oluşan, solculara karşı sokaklarda şiddet uygulamalarıyla tanınan bir grup.

Trump, sözlerine nasıl açıklık getirmeye çalıştı?

Minnesota'daki kampanya faaliyetleri için yola çıkmadan önce Beyaz Saray'ın bahçesinde konuşan Trump, bir gazetecinin Proud Boys'u sorması üzerine "Kim olduklarını bilmiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, geri durmaları ve polisin işini yapmasına izin vermeleri" dedi.

Trump, Biden'ın da solcu antifa oluşumunun faaliyetlerini kınaması talebini tekrarladı.

Pressed again on the issue, he said: "I've always denounced any form, any form of any of that."