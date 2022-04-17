Aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası İsveç karıştı - Son Dakika
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Aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası İsveç karıştı

17.04.2022 23:52

- Aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası İsveç karıştı Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından son 3 gündür birçok kentte şiddet olayları patlak verdi.

- Aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası İsveç karıştı

STOCKHOLM - Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından son 3 gündür birçok kentte şiddet olayları patlak verdi. Norrköping kentinde polisin uyarı ateşi açması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsveç'te Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan'ın geçtiğimiz perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak verdi. Aşırı sağcılar ve karşı protestocular arasında çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Ülkenin doğusundaki Norrköping kentinde polisin, göstericileri dağıtmak için açtığı uyarı ateşinde 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Çıkan olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği ve en az 17 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Dün ülkenin güneyindeki Malmö kentinde Stram Kurs destekçilerinin düzenlediği miting sırasında ise bir otobüsün de aralarında bulunduğu çok sayıda araç ateşe verilmişti.

Çıkan olaylarda şu ana kadar 16 polis yaralandı

Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana patlak veren olaylarda şu ana kadar 16 polisin yaralandığı ve çok sayıda polis aracının ateşe verildiği ifade edildi.

İsveç Ulusal Polis Şefi Anders Thornberg dün yaptığı açıklamada, göstericilerin polis memurlarının hayatlarına kast ettiğini belirtmiş, "Daha önce şiddetli isyanlar gördük. Ama bu başka bir şey" demişti.

Irak ve İran'dan İsveç'e nota

Irak ve İran, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı nedeniyle İsveç'e nota verdi.

Öte yandan Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılan Paludan, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de benzer Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri planladığı biliniyor.

Aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası İsveç karıştı
Aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası İsveç karıştı
Aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası İsveç karıştı

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Danimarka, Linköping, Polis, İsveç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası İsveç karıştı - Son Dakika


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