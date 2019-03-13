Son Dakika Haberleri: Aşırı Sağın Karanlık Cinayetlerini Üniversite Araştıracak

Aşırı Sağın Karanlık Cinayetlerini Üniversite Araştıracak

26 dakika önce

HANGİ şiddet eylemleri ile cinayetlerin aşırı sağcı sebeple meydana geldiği yıllardır tartışılan Almanya'da Bochum Ruhr Üniversitesi öğretim üyeleri, konuyu bilimsel bir araştırma ile aydınlatmak için araştırma takımı kurdu.

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HANGİ şiddet eylemleri ile cinayetlerin aşırı sağcı sebeple meydana geldiği yıllardır tartışılan Almanya'da Bochum Ruhr Üniversitesi öğretim üyeleri, konuyu bilimsel bir araştırma ile aydınlatmak için araştırma takımı kurdu. Hukuk Fakültesi Kriminoloji Bölümü Başkanı Prof. Tobias Singelnstein başkanlığındaki takım, üç yıl boyunca şimdiye kadar aydınlatılamayan ve resmi istatistiklerde yer almayan aşırı sağcı eylemler ve cinayetleri araştıracak. Bunun için üç doktora çalışması yapılacak ve polisin suç eylemlerini hangi ölçülere göre kayıt altına aldığı incelenecek.

NSU CİNAYETLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Tagesspiegel ile Zeit gazetelerinin araştırmaları, 1990 yılından bu yana Almanya'da 169 kişinin aşırı sağcı sebeple öldürdürüldüğü ortaya çıkarmıştı. Resmi istatistiklerde bu sayı, sadece 84 olarak yer alıyor. Aradaki farkın çok büyük olduğuna dikkati çeken Prof. Singelnstein, bunun nedeninin 2000 yılına kadar sadece devlete karşı yapılan eylemlerin siyasi eylem sayıldığı için ırkçı istatistiklere alınmadığını, ikinci bir sebep olarak da polisin sağcı eylemleri yeterince araştırmamasını gösterdi. Prof. Singelnstein, örnek olarak da NSU cinayetlerine dikkati çekti ve burada kurban yakınlarının kovuşturulduğunu hatırlattı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:00 

Almanya, Güncel
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