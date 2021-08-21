Üye Girişi
Aşırı sıcaklar Ege ovalarındaki "kırmızı mesai"yi erken bitirdi - Son Dakika

Aşırı sıcaklar Ege ovalarındaki "kırmızı mesai"yi erken bitirdi

21.08.2021 11:14
Aşırı sıcaklar Ege ovalarındaki

Ege Bölgesi'nde kurutulmuş domates üretim merkezlerinden Torbalı'da, aşırı sıcak nedeniyle ürünlerin hızlı olgunlaşması sezonun erken tamamlanmasına yol açtı.

Ege Bölgesi'nde kurutulmuş domates üretim merkezlerinden Torbalı'da, aşırı sıcak nedeniyle ürünlerin hızlı olgunlaşması sezonun erken tamamlanmasına yol açtı.

Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kurutulmuş domatesin ana üretim bölgelerinden Torbalı'da tarlalar, temmuz ayından itibaren kırmızıya büründü.

Binbir zahmetle kurutulmaya bırakılan domates işinde çalışanların büyük kısmını oluşturan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen çoğunluğu kadın tarım işçileri, gün doğumuyla mesaiye başladı.

İşçiler, toprak zemin üstüne serilmiş beyaz örtüyle kaplı alanda güneşin altında gün batımına kadar zorlu mesai gerçekleştirdi.

Aşırı sıcak havanın etkisiyle tarladaki domateslerin hızlı bir şekilde olgunlaşmasından dolayı normalde eylül ayına kadar devam eden işçilerin "kırmızı mesai"si bu yıl erken bitti.

Sezonun erken kapanması nedeniyle bölgeden ayrılmaya hazırlanan işçiler, farklı kentlerde çalışmak için yollara düşmeye başladı.

"Güneşlenme süresi 6-7 güne düştü"

Müşteri talebine göre kükürtlü veya tuzlu olarak hazırlanan domatesler, başta ABD ve Avrupa olmak üzere 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, AA muhabirine, hem sanayi hem de tarım alanında ilçenin potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Tarım alanında başı çeken ürünlerden birinin de kurutulmuş domates olduğunu aktaran Olgun, bu ürün için yaptıkları coğrafi işaret başvurusunda da sona geldiklerine değindi.

Bu sezon mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının domatesi de etkilediğini belirten Olgun, şunları kaydetti:

"Sıcaklardan dolayı tarlada domatesler erken olgunlaştı. Bu da domateslerin sergilenme tarihini öne çekti. Ayrıca domatesler sergide de az kaldı. Normalde yaklaşık 10 gün süren güneşlenme süresi 6-7 güne düştü. Ancak bunların Torbalı'nın kurutulmuş domatesinin kalitesine en ufak bir etkisi olmadı. Biz yine ihracat yapmaya, ülkemize döviz kazandırmaya devam ettik, devam edeceğiz."

"Bu yıl sıcaklar nedeniyle sıkıntı çektik"

Ailesi ve yakınlarıyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden bölgeye çalışmaya gelen işçilerden Sabah Kaş, uzun yıllardır domates işi için Torbalı'ya geldiklerini, bu yıl sıcak nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Sıcak nedeniyle domateslerin tarlada toplu olarak olgunlaştığını, bu nedenle iş yoğunluğunun arttığını belirten Kaş, "Geçen yıllarda daha az domates geldiği için gün içinde daha az sürede çalışıyorduk ama bu sene başladığımız andan itibaren sürekli ürün geldi. Böyle olunca da sezon erken bitti. Planladığımızdan daha önce buradan ayrılacağız." diye konuştu.

Fatma İlik ise domates işinde hız ve dikkatin çok önemli olduğunu, ellerinin kesilmemesi için eldiven kullandıklarını ifade etti.

Sıcak havada güneşin altında çalışmanın zorluğuna değinen İlik, "Her gün saat 06.00'da mesaiye başlıyoruz ve güneş batana kadar çalışıyoruz. Bu işe alıştığımız için çok zor olmuyor ama bu yıl sıcaklar nedeniyle sıkıntı çektik. Ayrıca normalde eylüle kadar devam eden sezon erken bitti. Şimdi de Konya'ya gidip aynı işi yapmayı düşünüyoruz."

Aşırı sıcaklar Ege ovalarındaki kırmızı mesai yi erken bitirdi
Aşırı sıcaklar Ege ovalarındaki kırmızı mesai yi erken bitirdi
Aşırı sıcaklar Ege ovalarındaki kırmızı mesai yi erken bitirdi
Aşırı sıcaklar Ege ovalarındaki kırmızı mesai yi erken bitirdi
Aşırı sıcaklar Ege ovalarındaki kırmızı mesai yi erken bitirdi

Domates, Türkiye, Tarım, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aşırı sıcaklar Ege ovalarındaki 'kırmızı mesai'yi erken bitirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu 12:36 Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar 12:29 Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek 12:13 Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek
Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu 11:57 Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz 11:51 Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı. 11:41 Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.
Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı 11:29 Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı 10:55 Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı

Son Dakika Haberleri
12:37 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi
12:35 Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu
12:34 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek
12:29 Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar
12:12 Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek
11:48 Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı
11:40 Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.
11:38 Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada
11:36 İki uluslararası patenti var! Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci, CV'si ile dikkat çekiyor
11:29 Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı
''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi         
12:38
Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek         
12:35
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan korkutan sözler: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan korkutan sözler: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım         
12:15
Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi         
12:12
Grönland'daki buzulların zirvesine ilk kez birkaç saat boyunca yağmur yağdı Grönland'daki buzulların zirvesine ilk kez birkaç saat boyunca yağmur yağdı         
11:52
Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı         
11:48
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı         
11:00
Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu         
09:37
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar         
08:56
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında         
20:50
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 12:50:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşırı sıcaklar Ege ovalarındaki "kırmızı mesai"yi erken bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement