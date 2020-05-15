Aşırı sıcaklar hububatta verim kaybına yol açabilir - Son Dakika

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "Aşırı sıcaklar, başaklardaki tanelerin yanmasına sebep olur ve gelişimi durdurur. Bu da verim kaybına yol açar." dedi.

Danç, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklarının hububat üretimini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Manyas'ta 100 bin dekar alanda hububat ekimi yapıldığını aktaran Danç, şöyle konuştu:

"Aşı sıcaklar, hububatta verimi düşürebilir. Bu yıl bölgemizde yağmur oldukça az oldu ve kar yağışı da olmadı. Geçtiğimiz haftalarda rüzgarla brlikte yağan yağmurlar arpa başta olmak üzere, başağı ağır olan buğdayları da yere yatırdı. Şimdi de normallerin üzerinde bir sıcaklık yaşıyoruz. Şu an hububat tane yapma döneminde. Aşırı sıcaklar, başaklardaki tanelerin yanmasına sebep olur ve gelişimi durdurur. Bu da verim kaybına yol açar."