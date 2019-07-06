Son Dakika Haberleri: Aşırı sıcaklar sokak hayvanlarını da etkiliyor
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Aşırı sıcaklar sokak hayvanlarını da etkiliyor

1 saat önce

Kilis'te, aşırı sıcaktan bunalan sokak köpekleri, sıcaklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığınıyor.

Aşırı sıcaklar sokak hayvanlarını da etkiliyor, System.String[]
Kilis'te, aşırı sıcaktan bunalan sokak köpekleri, sıcaklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığınıyor.

Tüm Türkiye'de etkili olan aşırı sıcaklar, insanları gibi hayvanları da etkiliyor. Sokak köpekleri aşırı sıcaklardan etkilenmemek için refüjlerde ağaç gölgelerinde oturarak zaman geçiriyor. 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklar yüzünden sokak köpekleri, aşırı sıcağın etkisiyle kendilerini gölge yerlere sığınarak sıcaktan korunuyor. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:16 Kaynak: İHA
Türkiye, Kilis, Güncel
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