Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceye çıktı, trafolar art arda patladı - Son Dakika
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Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceye çıktı, trafolar art arda patladı

Son Güncelleme: 14.08.2023 11:58

Adana'da hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi geçmesiyle birlikte trafolar yandı, elektrik telleri şerare yaptı.

Türkiye'nin Basra sıcaklarının etkisi altına girmesiyle birlikte Adana'da hava sıcaklığı 46 dereceye çıktı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti.

Sıcaklığın 50 derece hissedildiği Adana'da trafolar patladı! O anlar kamerada

KLİMALARIN 24 SAAT ÇALIŞMASI ETKİLİ OLDU

Sıcakların artmasıyla birlikte vatandaş 24 saat klima çalıştırmaya başladı. Bu duruma dayanamayan birçok trafo yandı. Gülbahçesi Mahallesi'nde trafodan önce duman çıkması sonra da yanması vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sıcaklığın 50 derece hissedildiği Adana'da trafolar patladı! O anlar kamerada

ELEKTRİK TELLERİ KIVILCIM YAPTI

Yanan trafo mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yanan trafoyu söndürdü. Aşırı sıcaklardan dolayı elektik telleri de sürekli şerare (kıvılcım) yaptı.

Kaynak: İHA
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Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceye çıktı, trafolar art arda patladı - Son Dakika
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