Aşırı sıcaklara buharlı çözüm - Son Dakika

Aşırı sıcaklara buharlı çözüm

Aşırı sıcaklara buharlı çözüm Şanlıurfa'da serinleten duraklar ilgi görüyor Şanlıurfa'da vatandaşlar, duraklara yerleştirilen buharlı serinletme sistemi ve vantilatörlerle serinliyor.

Aşırı sıcaklara buharlı çözüm Şanlıurfa'da serinleten duraklar ilgi görüyor ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da vatandaşlar, duraklara yerleştirilen buharlı serinletme sistemi ve vantilatörlerle serinliyor. Hava sıcaklığının 42 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da sıcaklık, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslerde klimaların açık tutulması için denetimlerini sürdürürken yolcuların durakta otobüs beklerken de sıcaktan etkilenmemeleri için "Buharlı serinletme" uygulamasını başlattı. Uygulama kapsamında otobüs duraklarında kurulan sistemle vatandaşlara soğuk su püskürtülüyor. Büyük vantilatörün de yerleştirildiği duraklarda otobüs bekleyenlerin, püskürtülen soğuk suyla sıcaktan korunması amaçlanıyor.

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