Son Dakika Haberleri: Aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları gölgelik alanlara sığınıyor
Son Dakika Genel Haber

Aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları gölgelik alanlara sığınıyor

37 dakika önce

Aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları gölgelik alanlara sığınıyorKİLİS - Kilis'te, aşırı sıcaktan bunalan sokak köpekleri, sıcaklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığınıyor.

Aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları gölgelik alanlara sığınıyor
KİLİS - Kilis'te, aşırı sıcaktan bunalan sokak köpekleri, sıcaklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığınıyor.
Tüm Türkiye'de etkili olan aşırı sıcaklar, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Sokak köpekleri aşırı sıcaklardan etkilenmemek için refüjlerde ağaç gölgelerinde oturarak zaman geçiriyor. 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklar yüzünden sokak köpekleri, aşırı sıcağın etkisiyle kendilerini gölge yerlere sığınarak sıcaktan korunuyor.
Aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları gölgelik alanlara sığınıyor
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Kilis, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkoncan Süreyya Yalçın'ın neon renkli bikinisi herkesi şaşırttı Mesut Özil transferi için Ali Koç devreye girdi! Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 12:48:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları gölgelik alanlara sığınıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]