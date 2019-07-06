Aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları gölgelik alanlara sığınıyor
37 dakika önce
Aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları gölgelik alanlara sığınıyorKİLİS - Kilis'te, aşırı sıcaktan bunalan sokak köpekleri, sıcaklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığınıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları gölgelik alanlara sığınıyor
KİLİS - Kilis
'te, aşırı sıcaktan bunalan sokak köpekleri, sıcaklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığınıyor.
Tüm Türkiye
'de etkili olan aşırı sıcaklar, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Sokak köpekleri aşırı sıcaklardan etkilenmemek için refüjlerde ağaç gölgelerinde oturarak zaman geçiriyor. 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklar yüzünden sokak köpekleri, aşırı sıcağın etkisiyle kendilerini gölge yerlere sığınarak sıcaktan korunuyor.
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