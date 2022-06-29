Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, artan enerji talebinin karşılanması için çalıştırılmayan nükleer güç santrallerinin yeniden hizmete alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Dün ve bugün yinelediği çağrıda olası elektrik kesintilerine karşı uyaran bakanlık, 9 eyaletteki hane ve iş yerlerinde elektrik sarfiyatının 15.00 ile 18.00 arasında düşürülmesini istedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japon, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aşırı sıcakların etkili olduğu Tokyo'da halka 3 gündür elektrik tasarrufu uyarısı yapılıyor - Son Dakika

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