Son Dakika Haberleri: Aşırı sıcaktan bitkin düşen serçeye eliyle su verdi
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Aşırı sıcaktan bitkin düşen serçeye eliyle su verdi

1 saat önce

DİYARBAKIR (İHA) – Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da bir vatandaş, aşırı sıcaklardan bitkin düşen bir serçeye eliyle su vererek yeniden uçmasını sağladı.

Aşırı sıcaktan bitkin düşen serçeye eliyle su verdi, System.String[]
DİYARBAKIR (İHA) – Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da bir vatandaş, aşırı sıcaklardan bitkin düşen bir serçeye eliyle su vererek yeniden uçmasını sağladı.

Diyarbakır'da aşırı sıcakların etkisi devam ederken Yenişehir ilçesinde bir vatandaş, yerde bulduğu yavru serçeyi iş yerine götürdü. Duyarlı vatandaş, iş yerinde yavru serçeye eliyle su içirdikten sonra serçenin serinlemesi için biraz ıslattı. Yavru serçe su içtikten sonra kendine gelince vatandaş kuşu pencereden dışarı bıraktı. Vatandaşın bu hareketi büyük taktir topladı. - DİYARBAKIR
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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