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Aşırı sıcaktan bunalan gençler havuzda serinliyor - Son Dakika

Aşırı sıcaktan bunalan gençler havuzda serinliyor

03.07.2021 00:58
Aşırı sıcaktan bunalan gençler havuzda serinliyor, System.String[]

Kilis'te aşırı sıcaktan bunalan gençler havuza girerek serinliyor.

Kilis'te aşırı sıcaktan bunalan gençler havuza girerek serinliyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de aşırı sıcaklar etkili oluyor. 40 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle gençler havuzda serinliyor. Tarihi küçük havuz'un işletmecisi İrfan Oylumluoğlu havuza gelelerin sayısında artış olduğunu ifade ederek, "Aile olarak 100 yıldır havuz işletmeciliği yapıyoruz. Dededen toruna devam ediyor. Tarihi havuzun özelliğine dokusunu değiştirmeden günün şartlarına hijyen olarak havuz işletmeciliğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle işlerimiz düşmüş olsa da hava sıcaklığının bir anda bastırmayışıyla birlikte işlerimiz tekrar hareketlendi. Pandemiyi de atlatırsak önümüzdeki yıllarda işlerimiz daha da artacaktır. Kilis'te yüzme öğrenen herkes bizim havuza gelmiştir. Dedemden babama, babamdan bana 100 yıl olmuş, dünyanın neresinde bir Kilisli varsa muhakkak ki bizim havuza gelmiş yüzmeyi burada öğrenmiştir" dedi.

Havuza yüzmeye gelen gençler havanın çok sıcak olduğunu, bu nedenle serinlemek için havuza geldiklerini ifade etti. - KİLİS

Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşırı sıcaktan bunalan gençler havuzda serinliyor - Son Dakika


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