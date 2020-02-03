Aşırı soğuklarının yaşandığı Bayburt'ta belediye ekipleri hayvanların yaşam umudu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşırı soğuklarının yaşandığı Bayburt'ta belediye ekipleri hayvanların yaşam umudu oldu - Son Dakika

Aşırı soğuklarının yaşandığı Bayburt'ta belediye ekipleri hayvanların yaşam umudu oldu

6 saat önce

Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta sokaklara bırakılan yiyecekler hayvanların yaşam umudu oluyor.

Aşırı soğuklarının yaşandığı Bayburt'ta belediye ekipleri hayvanların yaşam umudu oldu, System.String[]

Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta sokaklara bırakılan yiyecekler hayvanların yaşam umudu oluyor.


Bayburt'ta etkili olan kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Sıfırın altında 15 derece soğukların yaşandığı kentte sokak hayvanları da unutulmuyor. Soğuk hava ve kar yağışından dolayı beslenme zorluğu çeken hayvanlara Bayburt Belediyesi sahip çıkıyor. Bayburt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından şehrin farklı noktalarına hayvanların kolayla ulaşabileceği yerlere bıraktıkları yiyecekler sokak hayvanlarının yaşama umudu haline geldi. Ekipler tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının ardından soğuklar etkili olmaya başladı. Sokak hayvanları da yiyecek bulma sıkıntısı çekiyor Bayburt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü olarak şehrin faklı noktalarına hayvanlar için yiyecek bırakıyoruz. Kış aylarında buna ihtiyaçları oluyor" denildi. - BAYBURT

Sibirya, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:13 Kaynak: İHA
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