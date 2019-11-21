Son Dakika Haberleri: Aşırı soğuktan dereler dondu
Son Dakika Güncel Aşırı soğuktan dereler dondu - Son Dakika

Aşırı soğuktan dereler dondu

6 saat önce

Ordu'da birkaç gündür etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan dereler buz tuttu.

Aşırı soğuktan dereler dondu, System.String[]

Ordu'da birkaç gündür etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan dereler buz tuttu.

Kabadüz ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle dereler dondu. Buz tutan dereler seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

İlçenin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşen ısı nedeniyle yaylada bulunan dereler buz tuttu.

Kar yağmamasına karşın gece saatlerinde ısının çok düştüğüne dikkat çeken Pınar Marangoz, "Çambaşı Yaylası'nın yüksek kesimlerinde bulunan dereler aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Derelerin donması güzel bir manzaranın da ortaya çıkmasına neden oldu" dedi.

(İHA)

Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı AK Parti'yle koalisyona 'sıcak' bakan İYİ Partili Türkkan'a partisinden çok sert tepki Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un tüm büyük ihalelerini canlı yayınlayacağız Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 15:51:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşırı soğuktan dereler dondu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]