Aşırı soğuktan dereler dondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşırı soğuktan dereler dondu - Son Dakika

Aşırı soğuktan dereler dondu

6 saat önce

Bayburt ve çevresinde birkaç gündür etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan dereler buz tuttu.

Aşırı soğuktan dereler dondu, System.String[]

Bayburt ve çevresinde birkaç gündür etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan dereler buz tuttu.


Demirözü ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle dereler dondu. Buz tutan dereler seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Erzincan yolu üzerindeki güzergahta gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düşen ısı nedeniyle dereler buz tuttu.


Bu sene beklenilen düzeyde kar yağmamasına karşın gece saatlerinde ısının çok düştüğüne dikkat çeken vatandaşlar, "Yüksek kesimlerinde bulunan dereler aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Derelerin donması güzel bir manzaranın da ortaya çıkmasına neden oldu" dedi.


Öte yandan Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 5 derece, Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ise eksi 8 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 6 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 14 derece oldu.


Öte yandan buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. - BAYBURT

Erzincan, Demirözü, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor
Semt pazarının ortasında otomobil engeli, vatandaşları sinirlendirdi Dar gelirli vatandaşın elektrik faturasını 106 liraya kadar devlet karşılıyor Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 16:27:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşırı soğuktan dereler dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]