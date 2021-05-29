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Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

29.05.2021 06:10

Son dakika haberine göre 100 Karayolu'nda aşırı süratli olduğu ileri sürülen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak takla attı.

MALTEPE D-100 Karayolu'nda aşırı süratli olduğu ileri sürülen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı, 1 kişi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Maltepe'de D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Kadıköy istikametinde yaşandı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 PM 6241 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı, bir kişi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Yaralıların biri, Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralı ise Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Yıldız'ın cansız bedeni ise incelemelerin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapanırken, incelemelerin tamamlanması ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hafif yaralanan Oğuzhan Baydar, polise verdiği bilgide otomobili kendisinin kullandığını ileri sürdü. Baydar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken otomobil içerisindeki alkol şişesi görüntülere yansıdı.

Kazayı gördüğünü söyleyen başka bir araçtaki görgü tanığı da, "Orta şeritten geliyordu. Bir anda sola doğru kaydı. Kayar kaymaz spin attı. Ondan sonra bariyere vurdular. Araçta kaç kişi olduğunu görmedim. Durumları hakkında hiçbir bilgim yok" dedi.

Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

D-100 Karayolu, Otomobil, Kadıköy, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


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