Aşırı sürat felaket getirdi, taklalar atarak varyanttan inen araç hurdaya döndü - Son Dakika

Aşırı sürat felaket getirdi, taklalar atarak varyanttan inen araç hurdaya döndü

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi faciayı önledi

AYDIN - Aydın'da meydana gelen trafik kazasında adeta faciadan dönüldü. Üniversite Varyantından inmekte olan lüks otomobil iddiaya göre aşırı hız nedeniyle yolun sağındaki kaldırıma çarptı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan BMV marka lüks araç taklalar atarak Doğu Gazi Bulvarı'na kadar yuvarlandı. Alev alarak yanmaya başlayan otomobili yangın tüpü ile müdahale eden vatandaşlar sürücüyü yanmaktan kurtardı.

Kaza saat 16: 20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek sürücü yönetimindeki 34 ZB 286 plakalı lüks araç, üniversite varyantından indiği sırada Doğu Gazi Bulvarı'na 40-50 metre mesafe kala yolun sağındaki kaldırıma çarptı. Bir anda taklalar atarak yuvarlanmaya başlayan otomobil Çatal Köprü Kavşağı'nda ters dönerek durabildi. Kazayla birlikte aracın yandığını gören çevre sakinleri bir yandan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ederken diğer yandan da 112'yi arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi aracı döndürüp yaralıyı da çıkararak 112 Ambulansına teslim etti.

ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken lüks araç kaza sonrası adeta hurdaya döndü.

Aracın çok hızlı odluğunu belirten görgü şahitleri, "Yukarıdan aşağıya geliyordu. Birden sağ taraftaki kaldırıma çarptı. Taklalar atarak yuvarlandı. Sonra da yanmaya başladı" diyerek kaza sırasında yolda başka araç ve ya yayanın bulunmamasını 'şans' olarak değerlendirdiler.