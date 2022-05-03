Aşırı süratli otomobil refüje çarptı: 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralı - Son Dakika
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Aşırı süratli otomobil refüje çarptı: 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralı

03.05.2022 10:45

İzmir'de aşırı süratli bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu gerçekleşen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi Kuzey Ege Otoyol üzerinde Fırat Y. idaresindeki otomobil, Çiğli istikametinden Menemen istikametine giderken aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun ortasında bulunan refüje çarptı.

İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Fırat Y. ile Enes E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A. ise ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

3 AĞIR YARALI

Fırat Y. ve Enes E'nin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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Otomobil, Menemen, Fırat, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aşırı süratli otomobil refüje çarptı: 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşırı süratli otomobil refüje çarptı: 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralı - Son Dakika
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