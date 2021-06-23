Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı: 2'si polis 4 yaralı (2)

KAZA MOBESEDEBursa'da, sürücüsünün 2.27 promil alkollü olduğu belirlenen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin kısıtlama saatlerinde denetim yapan polis noktasına daldığı, 2'si polis 4 kişinin yaralandığı kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA MOBESEDE Bursa'da, sürücüsünün 2.27 promil alkollü olduğu belirlenen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin kısıtlama saatlerinde denetim yapan polis noktasına daldığı, 2'si polis 4 kişinin yaralandığı kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; alkollü sürücü Doğukan U. yönetimindeki otomobilin hızla uygulama noktasına girmesi, polis aracına ve uygulama noktasında bekleyen otomobile çarptığı anlar yer aldı.



MOBESE, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı: 2'si polis 4 yaralı (2) - Son Dakika

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