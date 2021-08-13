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Aşırı terleme sorununa koltuk altı botoksu tedavisi - Son Dakika

Aşırı terleme sorununa koltuk altı botoksu tedavisi

13.08.2021 16:40
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Koltuk altında aşırı terleme sorununun pek çok kişinin kabusu olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr.

Koltuk altında aşırı terleme sorununun pek çok kişinin kabusu olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Herman Mayısoğlu, "Bu sorunun tedavisinde günümüzde yenilikçi bir uygulama olan koltuk altı botoksu ile etkili sonuçlar elde ediliyor ve hastalarda terleme sorununu çok büyük bir oranda azaltılabiliyor" dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Herman Mayısoğlu, koltuk altında aşırı terlemeyi azaltan koltuk altı botoksu uygulaması hakkında bilgiler verdi.

"TEDAVİNİN ETKİSİ UZUN SÜRÜYOR"

Koltuk altında aşırı terleme probleminin yaygın görüldüğünü söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Herman Mayısoğlu, koltuk altı botoksuyla ilgili şu bilgileri verdi:

Terleme karşıtı deodorant, stick, roll-on gibi ürünlerin kullanımı ile bu sorun giderilmeye çalışılsa da bunların hepsi geçici çözümlerdir ve söz konusu rahatsızlığı giderme konusunda etkili olmaz. Bu sorunun tedavisinde günümüzde yenilikçi bir uygulama olan koltuk altı botoks ile etkili sonuçlar elde ediliyor ve hastalarda terleme sorununu çok büyük bir oranda azaltabiliyoruz. Halihazırda tıpta pek çok alanda kullanılan botoks tekniği, koltuk altında terlemeye neden olan sempatik sinirlerin aşırı uyarılması sorununu giderdiğinden uzun süreli bir tedavi imkanı sunuyor. Aynı zamanda kolay uygulanabilir olması da hastalar açısından avantaj sağlıyor"

Mayısoğlu uygulanan teknikle ilgili yaptığı açıklamada, "Terleme sorunuyla başvuran hastalarımızda öncelikle bu soruna zemin hazırlayan herhangi bir hastalığın olup olmadığını araştırıyoruz. Hormonal bozukluklar veya tiroid bezine ilişkin hastalıklar yoğun terlemeye sebep olabiliyor. Böyle bir durum varsa öncelikle bunlara yönelik bir tedavi planının belirlenmesi gerekiyor. Bu gibi bir hastalık söz konusu değilse 18 yaşın üzerinde olan, hamilelik ve emzirme gibi bir durumu olmayan, herhangi bir sinir sistemi hastalığı bulunmayan tüm hastalarda bu tedaviyi güvenle gerçekleştirebiliyoruz" bilgilerine de yer verdi.

"İŞLEM SÜRESİ 10 DAKİKAYI AŞMIYOR"

Koltuk altı botoks uygulamasının nasıl yapıldığı konusunda detayları paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Mayısoğlu, "İşleme, koltuk altı bölgesini lokal anestezik kremle uyuşturarak başlıyoruz. Bir süre bekledikten sonra koltuk altı tam olarak uyuşuyor ve hastalarımız herhangi bir ağrı veya acı hissetmeyecek hale geldiğinde işleme başlıyoruz. Terleme sorununa yol açan koltuk altı bölgelerini tespit ettikten sonra ince uçlu özel iğneler yardımıyla söz konusu bölgelere botoks enjeksiyonu gerçekleştiriyoruz. Genellikle 10 dakikayı aşmayan bu işlemin ardından hasta günlük yaşamına ve işine hemen dönebiliyor. 3 gün ile 1 hafta aralığında işlemin sonuçlarını almaya, 2. haftanın sonunda ise tam olarak istediğimiz sonuca ulaşmış oluyoruz. Yaklaşık 15 günlük bu sürecin ardından terleme sorununun halen devam ettiği bölgeler varsa bu bölgelere yeniden enjeksiyon uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"6 AYLIK BİR ETKİ HEFELİYORUZ"

"Koltuk altı botoks enjeksiyonu, vücudun diğer birçok bölgesine yapılan botoks enjeksiyonlarında olduğu gibi geçici bir etki sağlıyor" diyen Mayısoğlu, "Koltuk altı botoks ile gerçekleştirdiğimiz terleme azaltıcı tedavide diğer botoks uygulamalarıyla aynı şekilde ortalama 6 aylık bir etki hedefliyoruz. Bu süre bazı kişilerde daha kısa bazı kişilerde ise daha uzun olabiliyor. Etki ortadan kalktığında hastalarımız işlemi yeniden yaptırabiliyor. Ayrıca günlük yaşamı zorlaştıran, hem bireyin kendisini hem de çevresindeki kişileri rahatsız eden terleme sorununu 10 dakika gibi kısa bir sürede azaltan bu yöntem hastalarımızın yaşam kalitesini de belirgin biçimde artırıyor. Koltuk altı botoksu aynı zamanda Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyada da kabul görmüş bir terleme azaltıcı tedavi yöntemlerinden biri. 2004 yılından bu yana FDA tarafından onaylı bir şekilde dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen bu uygulama terleme şikayeti için günümüzde en etkili çözüm yolu olarak görülüyor" açıklamasında bulundu.


Aşırı terleme sorununa koltuk altı botoksu tedavisi

Medicana Bahçelievler Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşırı terleme sorununa koltuk altı botoksu tedavisi - Son Dakika


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