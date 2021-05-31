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'Aşırı terleme yaşayanlar botoks tedavisi ile yıl boyunca rahat edebiliyor' - Son Dakika

'Aşırı terleme yaşayanlar botoks tedavisi ile yıl boyunca rahat edebiliyor'

31.05.2021 12:31
'Aşırı terleme yaşayanlar botoks tedavisi ile yıl boyunca rahat edebiliyor', System.String[]

ANKARA'da Dermatoloji Uzmanı Dr. Sabir Hasanov, aşırı terleme sonucu bazı insanların öz güveninin, sosyal ve iş hayatlarının olumsuz etkilendiğini söyleyerek, "Aşırı terlemenin birkaç tedavi yöntemi var. Bu sorunu yaşayan hastaların botoks tedavisi ile yıl boyunca rahat edebiliyor.

ANKARA'da Dermatoloji Uzmanı Dr. Sabir Hasanov, aşırı terleme sonucu bazı insanların öz güveninin, sosyal ve iş hayatlarının olumsuz etkilendiğini söyleyerek, "Aşırı terlemenin birkaç tedavi yöntemi var. Bu sorunu yaşayan hastaların botoks tedavisi ile yıl boyunca rahat edebiliyor. Terleme kabusunuz olmasın" dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sabir Hasanov, özellikle sıcak yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte özellikle koltuk altları ve el içlerinin aşırı terlemesi sonucu bazı insanların öz güveninin, sosyal ve iş hayatlarının olumsuz etkilendiğini kaydetti. Hasanov, aşırı terlemenin birkaç tedavi yöntemi olduğunu belirterek, bu sorunu yaşayan hastaların botoks tedavisi ile yıl boyunca rahat edebildiğini söyledi. Sıcak havalarda vücuttaki ısı düzenleyici mekanizmaların vücut ısısının yükselmesini engellemek için terlemeyi sağladığını anlatan Dr. Hasanov, aslında terlemenin sağlıklı bir tepki olduğunu bildirdi. Ama bazı insanların aşırı terleme ile birlikte sosyal ve iş hayatlarında büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Hasanov, "Terleme kabusunuz olmasın. Aşırı terlemede birkaç tedavi yöntemi var. Genellikle ilgili bölge güzelce yıkanıp temizlendikten sonra krem veya sprey kullanılmaktadır. Yıkadıktan sonra hastanın dikkat etmesi gereken iki şey var, birincisi yıkanan bölgenin krem sürmeden önce iyice kurulanması gerektiği, ikincisi ise kremi sürdükten sonra genelde uyunması gerektiğidir. Bu sürme tedaviler genelde kullanıldığı sürece etki eder, bırakıldığında yine terleme miktarı eski durumuna döner" diye konuştu.

'20 DAKİKADA ŞİKAYETTEN KURTULUN'

İkinci yöntemin ise, genellikle yüzdeki mimik kırışıklıklarının giderilmesi amacıyla kullanılan botoks yöntemi olduğunu kaydeden Hasanov, şunları söyledi:

"Benim en çok sevdiğim, hatta kendime de uyguladığım bir tedavi seçeneğidir bu. Estetik dermatolojide kullandığımız bu yöntemi aynı zamanda migren ağrılarının şiddetinin ve sıklığının azaltılmasında, diş gıcırdatmasının giderilmesi veya azaltılmasında ve terleme tedavisinde de kullanmaktayız. Terlemede etkisi genelde 12 saat sonra başlamış oluyor ve 3-5 günlük süreçte etki tamamlanmış oluyor. Kalıcılık süresi ile 4 ile 6 ay arasındadır. Kabaca belirtecek olursak, yılda 6 ay ara ile 2 kez yapılan uygulama aşırı terleme şikayeti olan hastayı o yıl boyunca rahat ettirecektir. Bu yöntem saçlı derideki, el içi, ayakaltı ve koltuk altındaki aşırı terleme tedavisinde kullanılabilir. Uygulama süresi ise her koltuk altı için 5-10 dakika arasında değişmektedir. Dolayısı ile hasta 20 dakika gibi gayet kısa bir sürede aşırı terleme şikayetinden kurtulmuş oluyor ve bu etki 4-6 ay arasında devam ediyor."

'KARŞILIKLI KONUŞUP KARARLAŞTIRIN'

Son yöntemin ise, cerrahi tedaviler olduğunu belirten Hasanov, cerrahi tedavi seçeneklerinin koltuk altı ve el içi terlemesinde kullanıldığını söyledi. Bahsettiği 3 ana yöntemin dışında kullanılabilecek hap şeklinde tedavi seçeneği olduğunu da kaydeden Hasanov, "Hangi tedavinin sizin için daha uygun olduğunu ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini dermatoloğunuzla karşılıklı konuşup kararlaştırın. Bu süreçte cerrahi tedavi seçenekleri açısından göğüs cerrahisi doktoruyla da görüşmenizde fayda olabilir. Aşırı terleme sorunu kişisel yapıyla ilişkili olabileceği gibi bazen altında sebep olarak yatabilecek hastalıkların da olması olası bir durum. Bu açıdan da gerek görüldüğü zaman bazı tetkiklerin yapılarak aşırı terlemeye sebep olabilecek durumların varlığı araştırılabilir" dedi.


- Ankara
'Aşırı terleme yaşayanlar botoks tedavisi ile yıl boyunca rahat edebiliyor'

Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Aşırı terleme yaşayanlar botoks tedavisi ile yıl boyunca rahat edebiliyor' - Son Dakika


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