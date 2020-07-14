Aşırı terlemeye botoks tedavisi önerisi - Son Dakika

Aşırı terlemeye botoks tedavisi önerisi

Aşırı terlemenin ameliyat gerektirmeksizin botoks ile tedavi edilebildiğine dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr.

Aşırı terlemenin ameliyat gerektirmeksizin botoks ile tedavi edilebildiğine dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, "Gebeler, emziren anneler ve bazı kas sinir hastaları haricinde hemen herkese uygulanabilen botoks uygulaması sayesinde kişi, aşırı terlemenin yol açtığı sosyal ve psikolojik problemlerden hızlı ve etkili bir şekilde kurtulabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi

Vücut ısısının sabit tutulmasını sağlayan terleme, cildin nemli kalmasını da yardımcı oluyor. Uzmanlara görev stres, obezite, uygun olmayan kıyafet seçimi, fiziksel aktivite gibi etkenlerin varlığında terlemenin miktarı günde 10 litreye kadar çıkabiliyor. Medicana International Ankara Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, tıpta hiperhidrozis olarak tanımlanan aşırı terleme durumunun, tüm gün boyunca ya da beklenmedik zamanlarda da gerçekleşebileceğini belirterek, "Hiperhidrozis, obezite, diyabet, hipoglisemi, hipertiroidi, kalp ve solunum yetmezliği gibi pek çok farklı rahatsızlıktan kaynaklanabileceği gibi altta yatan herhangi bir rahatsızlık olmaksızın da gerçekleşebilir. Nedensiz olarak gerçekleşen aşırı terleme vakaları, botoks tedavisiyle önlenebilir." dedi.

Dr.Fındıkçıoğlu, aşırı terlemeyi şöyle tanımladı;

"Tıp dilinde hiperhidrozis olarak tanımlanan aşırı terleme durumu, kişinin öz güvenini etkileyebilen, sosyal yaşamdan uzaklaşmasına yol açabilen rahatsızlıklardan biridir"

Sağlıklı her insanda görülen terlemenin, sıvı, ısı ve tuz dengesinin sağlanmasına yarayan doğal bir vücut fonksiyonu olduğunu söyleyen Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, altta yatan herhangi bir neden olmaksızın oluşan aşırı terlemenin ise kişinin günlük ve sosyal hayatını etkileyebilen bir rahatsızlık olduğunu belirtti.

Günümüzde botoks uygulamalarıyla ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebilen aşırı terlemenin, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, kişinin yaşam kalitesini düşüren primer hiperhidrozis vakalarında terlemenin sıklıkla koltuk altı, avuç içi, ayak ve baş bölgesinde olduğunu ve kısa süre içinde uygulanabilen botoks tedavisiyle etkili bir şekilde tedavi edilebileceğini açıkladı.

AŞIRI TERLEME TEDAVİSİNDE BOTOKS UYGULAMASI

Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, Aşırı terlemenin neden kaynaklandığının araştırılmasının ardından tedavi şekli belirlenir." dedi. Primer aşırı terleme vakalarında iki tip tedavi yöntemi bulunduğunu söyleyen Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, en hızlı ve etkili yöntemin botoks uygulaması olduğunu sözlerine ekledi. El, ayak ve koltuk altı terlemelerinin önlenmesinde son derece etkili olan botoks tedavisinden yaklaşık 20 dakika önce terlemenin olduğu bölgeye lokal anestezi yapıldığını belirten Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, anestezi işleminin çoğunlukla topikal kremlerle uygulandığını ve ardından çok ince uçlu iğnelerle terlemenin olduğu bölgeye botoksun enjekte edildiğini dile getirdi.

Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, "Yaklaşık 15 dakika kadar süren botoks enjeksiyonunu takip eden 4-5 gün içinde aşırı terleme azalmaya başlar. Aşırı terleme tedavisi için yapılan botoks uygulamalarının etkisi yaklaşık 4-6 ay sürer." diye konuştu. Botoks ile aşırı terlemeyi engellemenin kişinin sağlığı üzerinde hiçbir olumsuzluğa yol açmadığını belirten Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, botoks uygulamasının kolay, hızlı, acısız ve uzun süreli etkili olduğunun altını çizdi. Fındıkçıoğlu, "Gebeler, emziren anneler ve bazı kas sinir hastaları haricinde hemen herkese uygulanabilen botoks uygulaması sayesinde kişi, aşırı terlemenin yol açtığı sosyal ve psikolojik problemlerden hızlı ve etkili bir şekilde kurtulabilir." şeklinde konuştu.


- İstanbul
Plastik, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Aşırı terlemeye botoks tedavisi önerisi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:24 Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi
19:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
16:56
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 21:32:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşırı terlemeye botoks tedavisi önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]