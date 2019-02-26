Son Dakika Haberleri: Aşırı Terlemeye Cerrahi Müdahale

Aşırı Terlemeye Cerrahi Müdahale

2 saat önce

Siirt Devlet Hastanesinde avuç içi terleme şikayetiyle başvuran hasta başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Aşırı Terlemeye Cerrahi Müdahale, System.String[]
Siirt Devlet Hastanesinde avuç içi terleme şikayetiyle başvuran hasta başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.


Göğüs Cerrahisi Uzmanı Ali Birak, avuç içi ve koltuk altı bezlerinde aşırı terleme şikayetiyle başvuran bir kadın hastaya, el terlemesi cerrahisi (Endoskopik Torasik Sempatektomi) teşhisi koydu. Ameliyata alınan hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.


Bu hastalıkla mücadele edenlerin tedavi olabilmek için başka illerdeki hastanelere gitmelerine gerek olmadığını belirten Birak, şunları kaydetti:


"Çevre illerdeki hastalar artık ameliyat için Siirt'i tercih ediyor. Hastanemizde bu ameliyatlar, bir santimetrelik tek bir delikten yapılıyor ve bu sayede özellikle kadın hastalarda ameliyat sonrasında oluşan estetik kaygı ortadan kalkıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:00 Kaynak: AA

Siirt, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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