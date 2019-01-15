Son Dakika Haberleri: Aşırı Yağılar Akhisar'da Bir Can Aldı

Aşırı Yağılar Akhisar'da Bir Can Aldı

21 dakika önce

Akhisar'da yaşanan 3 günlük yoğun yapışından ardından yine 3 gündür kayıp olan vatandaş sele kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Aşırı Yağılar Akhisar'da Bir Can Aldı, System.String[]
Akhisar'da yaşanan 3 günlük yoğun yapışından ardından yine 3 gündür kayıp olan vatandaş sele kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Manisa İli Akhisar İlçesinin Aşağıdolmadeğirmen Mahallesinde ikamet eden 31 yaşındaki H.A.'nin sele kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi. Bugün saat 14.00 sıralarından Aşağıdolmadeğirmen Mahallesi değirmen başı mevkiinde dere kenarında H.A.'nın cesedinin bulunduğu ihbar edildi. Olay yerinde yapılan incelemede ölenin Yukarıdolmadeğirmen Mahallesinde ikamet eden özürlü olduğu ifade edilen 31 yaşındaki Z.A.'nın olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden Z.A.'nın ise 11 Ocak 2019'dan buyana kayıp olduğu bilgisi verildi. Ancak ailesi tarafından herhangi bir kuruma kayıp bilgisinin verilmediği bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Manisa, Akhisar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vatandaşlardan Vali'ye: 1000 TL'nin Üzerinde Gelen Elektrik Faturası Var, Böyle Bir Şey Nasıl Olur? Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı

Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 00:46:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşırı Yağılar Akhisar'da Bir Can Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]