Aşırı yağış dereleri taşırdı, yağmur dindikten sonra yollar bataklığa döndü - Son Dakika

Aşırı yağış dereleri taşırdı, yağmur dindikten sonra yollar bataklığa döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle dere taşarken, yollarda da hasar meydana geldi.

İshakça Mahallesi'nde 30 dakika etkisini gösteren şiddetli sağanak, yolları çamura dönüştürdü. Derenin de taştığı sağanak sırasında kısa bir süre köprüden ulaşım sağlanamadı. Kaldırım taşları yerinden sökülürken, mahalle merkezindeki yollarda hasar meydana geldi.

'Sağanak korkulu rüyamız'

Şiddetli sağanak yağışlarda tedirgin olduklarını ifade eden İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, "Mahallemizde her yağan yağmur, korkulu rüyamız oluyor. Su kanalları eskiden kalma olduğu için sağanak yağışı kaldırmıyor. Bayırdan gelen su, balçık yolu bu hale getirdi. Tarlalardan gelen suların engellenmesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı.