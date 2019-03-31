Son Dakika Haberleri: Aşırı Yağış Kaza Getirdi

Aşırı Yağış Kaza Getirdi

1 saat önce

Batman'da yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı.

Aşırı Yağış Kaza Getirdi, System.String[]
Batman'da yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre kaza Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 72 EN 306 plakalı ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, kaza sonrası yolun bir kısmını kapan tır, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaza yaptığı yerden çıkarıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:57 Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa
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