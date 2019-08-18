Son Dakika Haberleri: Aşırı yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı
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Aşırı yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Aşırı yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Bursa- Ankara karayolu Bursa istikametinde meydana geldi. Bursa istikametine giden 33 yaşındaki Oktay Kavalcı yönetimindeki 34 EC 6413 plakalı otomobiliyle ilerlerken önünde seyreden aracın ani fren yapması üzerine araca çarpmamak için fren yaptı. Kavalcı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil köprünün bariyerlerine çarptı. Bariyerlere çarparak duran otomobile de Rahim Yıldız (39) yönetimindeki 16 SYG 64 plakalı minibüs çarptı. Kaza sonucu sürücüler yara almazken, otomobilde yolcu koltuğundaki oturan 33 yaşındaki Doğan Güvenç yaralandı. Kaza sonucu Bursa-Ankara karayolunun Bursa istikameti bir süre trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güvenç, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:18 Kaynak: DHA
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