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Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı - Son Dakika

Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı

03.02.2022 12:23

Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldıANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde aşırı yağış, Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı.

Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde aşırı yağış, Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı. Bir ev ve restoran sular altında kalırken bölgenin yazlık yer olarak kullanılmasından dolayı insanların olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde bulunan Köprüçayı Irmağı, aşırı yağışlar nedeni ile taştı. Bir ev ve restoran tamamen sular altında kalırken yazın kullanılan bölgede insanların olmaması bir faciayı önledi.

Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı
Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı
Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı

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Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı - Son Dakika
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