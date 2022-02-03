Üye Girişi
Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı - Son Dakika

Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı

03.02.2022 19:47

Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldıANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde aşırı yağış, Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı.

Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde aşırı yağış, Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı. Bir ev ve restoran sular altında kalırken bölgenin yazlık yer olarak kullanılmasından dolayı insanların olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde bulunan Köprüçayı Irmağı, aşırı yağışlar nedeni ile taştı. Bir ev ve restoran tamamen sular altında kalırken yazın kullanılan bölgede insanların olmaması bir faciayı önledi.

Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı
Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı
Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı

YORUMLAR
500

Antalya, su, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:17 Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı
20:05 Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
19:49 ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarından bahsetti
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi
19:17 Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
18:32 Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek
18:32 Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
18:32 Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 20:48:52. #1.11#
SON DAKİKA: Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement