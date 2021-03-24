KÜTAHYA Aşırı yağış, köy yolunu çökertti - Son Dakika

Aşırı yağış, köy yolunu çökertti

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karaağıl köyüne giden yolda aşırı yağış nedeniyle göçük ve derin çatlaklar oluştu. Yol trafiğe kapatılırken, İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımı sağlamak için alternatif yol açtı.

Hisarcık ilçesinden Karaağıl köyüne giden yolun yaklaşık 100 metrelik bölümünde, sağanak ve kar yağışı nedeniyle göçük ile çatlaklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, göçüğün meydana geldiği alanda işaretleme yaparak yolu trafiğe kapattı. Köye ulaşımın sağlanması için iş makineleriyle toprak yol açtı.

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var ve İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Şen, göçük meydana gelen yolda incelemelerde bulundu. Karaağıl köy yolunda 2 yıl önce onarım yapıldığını ifade eden Ali Var, 'Yolda yoğun yağış sonucu göçük meydana geldi. Göçük alanında gerekli önlemler alınarak iş makinesiyle alternatif yol açılmıştır. Yolun durumu Özel İdare ekiplerine bildirildi. Kütahya İl Özel İdare ekiplerince yoldaki göçük tamir edilip, en yakın sürede vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Yolun trafiğe kapanması söz konusu değildir. Vatandaşımız hiçbir şekilde endişeye kapılmasın, açmış olduğumuz alternatif yolu kullanarak köylerine rahatlıkla gidip gelebilirler' dedi.