Son Dakika Haberleri: Aşırı Yağış Nedeniyle Evin Çatısı Çöktü

Aşırı Yağış Nedeniyle Evin Çatısı Çöktü

48 dakika önce

Aşırı yağış nedeniyle evin çatısı çöktüHATAY - Hatay'da, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından bir evin çatısı çöktü.

Aşırı yağış nedeniyle evin çatısı çöktü

HATAY - Hatay'da, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından bir evin çatısı çöktü. Evin çöktüğü sırada içeride kimsenin olmamasıyla olası facianın eşiğinden dönüldü.
Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Kodallı Mahallesi'nde meydana geldi. Sağanak yağışlar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Olay sonrası evin içerisinde kimsenin olmaması derin nefes aldırdı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri de inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:38 Kaynak: İHA

Hatay, Sabah, 3. Sayfa
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