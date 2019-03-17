Aşırı Yağış Nedeniyle Evin Çatısı Çöktü
48 dakika önce
Aşırı yağış nedeniyle evin çatısı çöktüHATAY - Hatay'da, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından bir evin çatısı çöktü.
Aşırı yağış nedeniyle evin çatısı çöktü
HATAY - Hatay
'da, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından bir evin çatısı çöktü. Evin çöktüğü sırada içeride kimsenin olmamasıyla olası facianın eşiğinden dönüldü.
Olay, Kırıkhan
ilçesine bağlı Kodallı Mahallesi'nde meydana geldi. Sağanak yağışlar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Olay sonrası evin içerisinde kimsenin olmaması derin nefes aldırdı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri de inceleme başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:38 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti
Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu
42 Suçtan Aranan Şüpheli, Yaşlı Kadını Dolandırırken Yakalandı
Engelli Kadına Cinsel İstismar! 3 Kişi Tutuklandı