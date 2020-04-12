Aşırı yağış sonrası dereye dönen yoldan geçen koyun sürüsü yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Aşırı yağış sonrası dereye dönen yoldan geçen koyun sürüsü yürekleri ağza getirdi

-Koyun sürüsü sele kapılmaktan son anda kurtuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir çoban, koyun sürüsünü aniden bastıran yağmurdan dolayı oluşan sel sularından geçirdi. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde aniden bastıran yağmur sel sularını da beraberinde getirdi. İlçeye bağlı kırsal Akziyaret Mahallesinde yaşanan olayda, bir çoban yaklaşık 100 koyundan oluşan sürüyü sel sularının içinden geçirdi. Bindiği eşekle ilk önce sel sularının içinden kendisi geçen çoban, daha sonra sürüyü geçirdi. Çobanı takip eden sürü, tehlikeli suların arasından karşı tarafa geçti. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.