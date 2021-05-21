Aşırı yağış sonucu karayolu göle döndü

Aşırı yağış sonucu karayolu göle döndü İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava şiddetini arttırmaya devam ediyor.

Aşırı yağış sonucu karayolu göle döndü İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava şiddetini arttırmaya devam ediyor. Aşırı yağış sonucu yağmur birikintileri oluştu, E-5 adeta göle döndü. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Günün öğlen saatlerinden sonrada yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken, yoğun yağış İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonucu ise Pendik D-100 karayolu göle döndü. D-100 karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul, Genel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Genel › Aşırı yağış sonucu karayolu göle döndü - Son Dakika

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