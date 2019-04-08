Aşırı Yağışla Dere Yatağında Yükselen Suda Kaldılar
1 saat önce
DİYARBAKIR'da ot toplayan 3 kadın ile 1 çoban, aşırı yağışla birlikte dere yatağında yükselen suda mahsur kaldı.
DİYARBAKIR'da ot toplayan 3 kadın ile 1 çoban, aşırı yağışla birlikte dere yatağında yükselen suda mahsur kaldı. Dere yatağındaki ağaçlara tutunan 4 kişi, AFAD
ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Olay, öğleden sonra merkez Bağlar
ilçesinin Körtepe mahallesinde meydana geldi. Ot toplamak için dere yatağına inen 3 kadın ile 1 çoban, aşırı yağışla birlikte yükselen suda mahsur kaldı. Dere yatağındaki ağaçlara çıkan 4 kişi, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ağaç dallarına tutunan 4 kişi, ekiplerin 1,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Ambulansla alınarak kontrolden geçirilen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:06 Kaynak: DHA
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