Aşırı yağışlar Akhisar'da köy yollarını kapattı araziler sular altında kaldı - Son Dakika

Aşırı yağışlar Akhisar'da köy yollarını kapattı araziler sular altında kaldı
02.02.2021 12:31
Aşırı yağışlar Akhisar'da köy yollarını kapattı araziler sular altında kaldı Dün gece geç saatlerde başlayan sağanak yağışlar Akhisar'da köy yollarını kapattı.
Aşırı yağışlar Akhisar'da köy yollarını kapattı araziler sular altında kaldı
MANİSA - Dün gece geç saatlerde başlayan sağanak yağışlar Akhisar'da köy yollarını kapattı. Derelerin debisi aşırı yükselirken taşkınların ardından yollar göle döndü.
Aşırı yağışlar nedeniyle Zeytinliova - Sünnetçiler Mahallesi arasında bulunan Köşk yolu aşırı su ve sel baskını nedeniyle Zabıta ekipleri tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Yağışlar nedeniyle suların yükselmesi sonucu Kapaklı-Mecidiye arasında bulunan yolun zabıta ekiplerince geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. Bir çok kırsal mahallede ise araziler sular altında kaldı.
(BG-SC-NSO-Y)
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