Aşırı yağışlar Akhisar'da köy yollarını kapattı araziler sular altında kaldı - Son Dakika

Aşırı yağışlar Akhisar'da köy yollarını kapattı araziler sular altında kaldı

MANİSA - Dün gece geç saatlerde başlayan sağanak yağışlar Akhisar'da köy yollarını kapattı. Derelerin debisi aşırı yükselirken taşkınların ardından yollar göle döndü.

Aşırı yağışlar nedeniyle Zeytinliova - Sünnetçiler Mahallesi arasında bulunan Köşk yolu aşırı su ve sel baskını nedeniyle Zabıta ekipleri tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yağışlar nedeniyle suların yükselmesi sonucu Kapaklı-Mecidiye arasında bulunan yolun zabıta ekiplerince geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. Bir çok kırsal mahallede ise araziler sular altında kaldı.

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