Aşırı yağışlar kaya parçasını yerinden oynattı, köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Aşırı yağışlar kaya parçasını yerinden oynattı, köy yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yerinden oynayan kaya parçası yola düştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
Batman'ın Kozluk ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yerinden oynayan kaya parçası yola düştü. Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin temizleme çalışması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, Armutlu köyü mevkinde devam eden yağışlar nedeniyle yerinden oynayan kaya parçaları yola düştü. Yolu kapanan köylülerin durumu kaymakamlığa bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekipleri, 4 saatlik çalışmayla yola düşen dev kaya parçalarını kaldırarak yolu tekrar ulaşıma açtı. - BATMAN
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