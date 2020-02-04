Aşırı yağışlar köyün ulaşımını kapattı, mezarlar sular altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşırı yağışlar köyün ulaşımını kapattı, mezarlar sular altında kaldı - Son Dakika

Aşırı yağışlar köyün ulaşımını kapattı, mezarlar sular altında kaldı

6 saat önce

Düzce'de etkili olan sağanak yağış özellikle Kaynaşlı ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağışlar köyün ulaşımını kapattı, mezarlar sular altında kaldı, System.String[]

Düzce'de etkili olan sağanak yağış özellikle Kaynaşlı ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Taşan Asar Deresi, Darıyeri Yörükler Köyü'nün ulaşımını sağlayan köprüleri yıktı, araçlar alt geçitlerde kaldı. Darıyeri Mengecik Köyü'nde ise mezarlar sular altında kaldı.

Akşam saatlerinde Düzce il genelinde başlayan ve gecede devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kaynaşlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Darıyeri Yörükler Köyü'nün merkezle bağlantısını sağlayan köprüler yıkıldı. Darıyeri Yörükler Köyü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Deposu, Şehit Sabrı Altınbaş Meslek Lisesi'ni merkeze bağlayan köprünün yıkılması nedeniyle öğrenciler ve vatandaşlar mağdur oldu. Öğrenciler okullarına giden köprünün yıkılması nedeniyle okullarına gidemedi ve geri dönmek zorunda kaldı. Evleri Darıyeri Yörükler Köyü'nde olan ve sabah işten çıkan vatandaşlarda geri dönmek zorunda kaldı.

Darıyeri Mencik Köyü'nde ise dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle sular yollarda baskınlara neden oldu. Köyün mezarlığında bulunan bazı mezarlar sular altında kaldı. Aşırı yağmurlarda suların taştığını belirten köylüler, zaman zaman taşkınların yaşandığını dile getirdi.

Diğer taraftan otoyol bağlantı yolunun altından geçen ve yine Darıyeri Yörükler Köyü'de D-100 bağlantısı olan alt geçitte sular altında kaldı. Altgeçidi su basması nedeniyle ulaşım kesilirken bası araçlarda sular içinde kalan alt geçitte mahsur kaldı.

(Ali Yıldız - Selçuk Akyol/İHA)

Kaynaşlı, Yörükler, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'den Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı: Kınık vergi suçu işlemiştir
Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu

Son Dakika Haberleri
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:32:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşırı yağışlar köyün ulaşımını kapattı, mezarlar sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]