Aşırı yağışlar mahalleyi göle çevirdi - Son Dakika

- Aşırı yağışlar mahalleyi göle çevirdi

Evi ve ahırını su basan besicinin yemleri de kullanılamaz hale geldi

BURDUR - Burdur'da aşırı yağışlar sonrası Bucak ilçesinde bir mahalleyi sel bastı. Ahır ve evleri su basarken hayvanlar için kullanılan yemler kullanılamaz hale geldi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesinde sabah saatlerinde başlayan yağış saatler içerisinde etkisini arttırdı. Bir anda sağanak yağışa dönmesiyle mahallenin bir bölümü adeta göle döndü. Ahırda bulunan hayvanlar ahırlardaki su sebebiyle uzun saatler ayakta beklerken sular altına kalan yemler ise kullanılamaz hale geldi. Evine ve ahırına su basan Mustafa Özdil, "Yağmur bir anda bastırdı, evlerimiz ahırlarımız su içerisinde kaldı. Halen yağmur yağmaya devam ediyor. Traktörle bile güçlükle ilerliyoruz. Yemlerimizin hepsi ıslandı kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım istiyoruz" diyerek seslendi.