Son Dakika Haberleri: Aşırı Yağışlar Menfezlerde Tahribata Neden Oldu

Aşırı Yağışlar Menfezlerde Tahribata Neden Oldu

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde etkisini sürdüren aşırı yağışlar, menfezlerde tahribat oluşturdu.

Aşırı Yağışlar Menfezlerde Tahribata Neden Oldu, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde etkisini sürdüren aşırı yağışlar, menfezlerde tahribat oluşturdu.

İlçeye bağlı Yapaklı ve Yıldızlı grup köy yolunda etkili olan yağmur yoldaki menfezlerin tıkanmasına ve su birikintilerin oluşmasına neden oldu. Biriken suyun gücüne dayanamayan menfezler bozulurken yolun 13. kilometresinde ciddi hasar meydana geldi. Kaymakamlığa bağlı İlçe Özel İdare ekipleri bozulan menfezlerin onarımı için harekete geçti. Hasar gören noktalara müdahalede bulunan ekipler, tüm ilçe genelinde teyakkuzda olduklarını, yaşanan çökme, heyelan ve yol kaymalarına anında müdahale etmeye gayret gösterdiklerini belirtti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

Kozluk, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu Bakan Pekcan: Elektronik İhracat Uygulamasına Geçiyoruz 144 Yıllık Rüya Gerçek Oluyor! Karadeniz'den Akdeniz'e Ulaşım 6 Saate Düşecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:43:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşırı Yağışlar Menfezlerde Tahribata Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]