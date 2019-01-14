Son Dakika Haberleri: Aşırı Yağışlar Nedeniyle Seyhan Nehri Taştı Tarlalar Sular Altından Kaldı

Aşırı Yağışlar Nedeniyle Seyhan Nehri Taştı Tarlalar Sular Altından Kaldı

59 dakika önce

Aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Nehri taştı tarlalar sular altından kaldı -Karayolundan geçmeye çalışan kamyon suya gömüldü Seyhan Nehri'nin taşması sonucu Tarsus ilçesinde buğday, lahana, marul ve kabak ekili alanlar su altında kalırken üretici perişan oldu.

Aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Nehri taştı tarlalar sular altından kaldı
-Karayolundan geçmeye çalışan kamyon suya gömüldü
Seyhan Nehri'nin taşması sonucu Tarsus ilçesinde buğday, lahana, marul ve kabak ekili alanlar su altında kalırken üretici perişan oldu.
Tuzla-Tarsus arasındaki karayolundan geçmeye çalışırken sulara gömülen traktör iş makinasıyla kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday, lahana, marul ve kabak ekili alanlar su altında kalırken üretici perişan oldu. Tuzla-Tarsus arasındaki karayolundan geçmeye çalışırken sulara gömülen traktör ise iş makinasıyla kurtarıldı
Geçtiğimiz hafta aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı'ndan nehre bırakılan su miktarı artırılırken Seyhan Nehri'nin taşması sonucu nehir yakınlarında bulunan Tarsus'un Kefeli, Çöplü, Çatalca, Ağzıdelik ve Baharlı mahallelerindeki buğday, lahana, marul ve kabak ekili yaklaşık 30 bin dönüm alan da su altında kaldı.
Özellikle Tarsus'a bağlı Kefeli, Çöplü, Çatalca, Ağzıdelik ve Baharlı mahalleleri setiyle Seyhan Nehri arasında kalan tarım arazileri sular altında kaldı.
Adana Tuzla Tarsus ilçe yolunun Tuzla köprüsü mevkisinde yolun yaklaşık 100-150 metrelik kısmı sular altında kalması nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında karayolu trafiğe kapatıldı. Gece Tuzla tarafından Yaramış Mahallesi'ne geçmek isteyen bir traktör suya gömüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken traktör sabah kepçe yardımı ile kurtarıldı.
Yaramış Mahallesi sakinlerinden Duran Şahin, "3 gün önce Çöplü Mahallesi cevarında nehir taştı. Bundan dolayı bütün su buralara girdi. Buralarda limon, nar bahçesi var, karnabahar ve lahana tarlaları sular altında. Akşamda karşıda çiftliğimiz var. Traktörle geçiyorduk. Şoför sol tarafa fazla yanaşmış. Traktör hendeğin içine düştü" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Tarsus, Seyhan, 3. Sayfa
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