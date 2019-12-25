Aşırı yağışlar sulama kanalının taşmasına neden oldu - Son Dakika
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Aşırı yağışlar sulama kanalının taşmasına neden oldu

6 saat önce

Adana'da Yeşil Bulvar'daki DSİ'ye ait sulama kanalının aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu Kozan Caddesi sular altında kaldı.

Adana'da Yeşil Bulvar'daki DSİ'ye ait sulama kanalının aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu Kozan Caddesi sular altında kaldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'dan geçen DSİ'ye ait sulama kanalı taştı.

Bulvardaki araçlar mahsur kalırken, Kozan Caddesi'ne doğru ilerleyen sular PTT Evleri ve Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki bazı evleri bastı. Buralarda mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Kozan Caddesi'ni su basarken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

Yoğun su birikintisi nedeniyle Mustafa Kemal Paşa ile Ege Bagatur bulvarlarının kesiştiği noktadaki köprü, çökme tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından kapatıldı.

Öte yandan polis telsizinden yapılan anonsla izinli personelin göreve dönmesi istendi.

Aşırı yağışlar sulama kanalının taşmasına neden oldu

Yüreğir, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:29 Kaynak: AA
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