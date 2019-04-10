Aşırı Yağışlara Dayanamayan Ahır Çöktü: 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
1 saat önce
Aşırı yağışlara dayanamayan ahır çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef olduMARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yeşilli Mahallesi'nde ahır olarak kullanılan evde göçük yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:36 Kaynak: İHA
Aşırı yağışlara dayanamayan ahır çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu
MARDİN - Mardin
'in Artuklu
ilçesine bağlı Yeşilli
Mahallesi'nde ahır olarak kullanılan evde göçük yaşandı. Göçük sırasında içeride bulanan 21 hayvan kurtarılırken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Artuklu ilçesi Yeşilli Mahallesi'nde yoğun yağış neden ile ahır olarak kullanılan eski bir yapıda göçük yaşandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Artuklu İtfaiye
Grup Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçe yardımı ile ahırın kapısını açılarak mahsur kalan 21 hayvanı çıkardı. Göçük sırasında yıkılan molozların altında kalan 3 büyükbaş havyan ise telef oldu. Çıkarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı
Kazada Öldüğü Sanılan Kadını, Kocası Suda Boğarak Öldürmüş