Son Dakika Haberleri: Aşırı Yağışlara Dayanamayan Ahır Çöktü: 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Aşırı Yağışlara Dayanamayan Ahır Çöktü: 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

1 saat önce

Aşırı yağışlara dayanamayan ahır çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef olduMARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yeşilli Mahallesi'nde ahır olarak kullanılan evde göçük yaşandı.

Aşırı yağışlara dayanamayan ahır çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yeşilli Mahallesi'nde ahır olarak kullanılan evde göçük yaşandı. Göçük sırasında içeride bulanan 21 hayvan kurtarılırken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Artuklu ilçesi Yeşilli Mahallesi'nde yoğun yağış neden ile ahır olarak kullanılan eski bir yapıda göçük yaşandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Artuklu İtfaiye Grup Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçe yardımı ile ahırın kapısını açılarak mahsur kalan 21 hayvanı çıkardı. Göçük sırasında yıkılan molozların altında kalan 3 büyükbaş havyan ise telef oldu. Çıkarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:36 Kaynak: İHA
Yeşilli, Artuklu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı Kazada Öldüğü Sanılan Kadını, Kocası Suda Boğarak Öldürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:46:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşırı Yağışlara Dayanamayan Ahır Çöktü: 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]