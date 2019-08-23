Son Dakika Haberleri: Aşırı yağışlara teslim olan Çin'de kurtarma operasyonları sürüyor
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Aşırı yağışlara teslim olan Çin'de kurtarma operasyonları sürüyor

13 dakika önce

Aşırı yağışların vurduğu Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinde arama kurtarma operasyonları devam ediyor.

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Aşırı yağışların vurduğu Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinde arama kurtarma operasyonları devam ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:12 
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