Aşırı yağışlara teslim olan Çin'de kurtarma operasyonları sürüyor
13 dakika önce
Aşırı yağışların vurduğu Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinde arama kurtarma operasyonları devam ediyor.
Aşırı yağışların vurduğu Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinde arama kurtarma operasyonları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:12
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