Son Dakika Haberleri: Aşırı Yağışlardan Dolayı İzmir'de Bir Baraj Kapağı Açıldı

Aşırı Yağışlardan Dolayı İzmir'de Bir Baraj Kapağı Açıldı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde 450 kilometre karelik yağış alanında bulunan Güzelhisar Barajı'nı doluluk oranı yüzde 85'e yükseldi.

Aşırı Yağışlardan Dolayı İzmir'de Bir Baraj Kapağı Açıldı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde 450 kilometre karelik yağış alanında bulunan Güzelhisar Barajı'nı doluluk oranı yüzde 85'e yükseldi. Güzelhisar Barajı'nda doluluk oranının hızla artmasıyla birlikte baraj kapakları açıldı ve kontrollü su tahliyesine başlandı.

Hafta sonu Aliağa ve çevresinde etkili olan sağanak, Güzelhisar Barajı'nı yüzde 72 olan doluluk oranını yüzde 85'e kadar çıkardı. Mülkiyeti Petkim Petro Kimya Holding'e ait olan ve 107 metre azami doluluğu ile havzasında 138 milyon metre küp su depolayabilen Güzelhisar Barajı'nı, yükselen su seviyesini düşürmek için kontrollü olarak su bırakılmaya başlandı.

138 milyon metreküplük su kapasitesine sahip olan ve İzmir'in günlük 52 bin metre küplük içme suyu ihtiyacını karşılayan Güzelhisar Barajı, 124 milyon metreküp su kapasitesine ulaşınca olası sel baskınlarına karşı baraj kapakları açılarak su tahliyesi yapıldı.

Hafta sonu İzmir genelinde etkili olan sağanak yağışlar, en çok Seferihisar ilçesinde konuşlu olan Ürkmez Barajı'na yaradı. Baraj yüzde 92'lik doluluk oranına ulaştı. Ürkmez Barajı'ndan sonra en fazla dolan baraj yüzde 85 ile Güzelhisar Barajı oldu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre İzmir'de bulunan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

"Ürkmez Barajı yüzde 92, Güzelhisar Barajı yüzde 85, Balçova Barajı yüzde 57, Tahtalı Barajı yüzde 45, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 47, Gördes Barajı yüzde 15." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:47 Kaynak: İHA

Aliağa, Güzelhisar, İzmir, Güncel
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